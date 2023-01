Men varje jul har hon särskilt mycket bestyr. Hon vill att den ska vara magisk och mer än en gång har hon varit på väg in i den berömda väggen. På senare år, kanske med ålderns vishet, har hon försökt dra ner på kravlistan. Det är inte röda julmattor överallt, lite färre prydnadstomtar och kanske en aning färre paket. Men hon älskar julen och vill att ögon i alla åldrar ska tindra.

Hennes idé var briljant. Hon kom på hur hon skulle kunna lura sig själv. Om hon köpte ett fotbad skulle hon bli tvungen att sätta sig ner en stund. Hon måste ju prova presenten. Nöjd med sin uppfinningsrikedom gick hon på ännu en shoppingrunda. Hon valde ett lyxigt fotbad med bubblor och eluppvärmning. Gick nöjd hem med ett stort paket som var hennes eget.

Dagen före julafton skulle det bli premiär. Under den glittrande granen tronade alla paket. Hon tände levande ljus och satte på en julskiva med Magnus Carlsson. Placerade en handduk på golvet framför fåtöljen, hällde vatten i behållaren och stoppade kontakten i väggen.

Det var en lycka att sänka ner fötterna i det varma vattnet. Hon lutade huvudet bakåt och blundade. Tänk hur bra allting kunde kännas. Nu var det hennes tur att njuta.

Hon var så dåsig att hon inte märkte att vattennivån långsamt blev lägre. Efter några minuter av frid kunde hon inte låta bli att titta ut i rummet. Då såg hon hur handduken låg och flöt på parketten. En våt flod spred sig över det nyskurade golvet, under mattan och på god väg in under granen. Där alla paketen låg.

Hon lyfte fötterna så häftigt att det stänkte och flög upp ur fåtöljen som en katapult. Störtdök mot elkontakten som satt instucken i väggen. Under bråkdelen av en sekund noterade hon lättad att ingen elstöt fortplantat sig genom vattnet. Hon lyfte den tjocka mattan med ena handen och försökte rädda julklapparna med den andra och skrek samtidigt på hjälp. Några familjemedlemmar befann sig i huset och kom rusande till undsättning. De skurade golv, torkade av julklappar och försökte trösta. Ibland är livet bra orättvist. Hon kunde inte förstå hur detta var möjligt, att ett nyköpt fotbad läckte? Lusten till avkoppling försvann och det dröjde innan hon kunde skratta åt eländet.

Men på julafton fick hon ett paket av tomten. Det innehöll en rödrandig trikåpyjamas och på kvällen tog hon på sig den. Hon satte sig i fåtöljen igen, lutade huvudet bakåt och log för sig själv. Barnen och barnbarnen satt runt omkring, alla i likadana rödrandiga pyjamasar.