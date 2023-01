Fortsatt gratis för ukrainare att resa kollektivt

I och med januari månads utgång upphör den här extrasubventionen att gälla. Men regionens politiska majoritet är inställd på att förlänga den. Ett förslag om en förlängning kommer att läggas fram för hållbarhetsnämnden under tisdagen.

Hittills har möjligheten att resa gratis inom Gävleborg utnyttjats relativt flitigt av berörda ukrainare. Under mars–oktober i fjol gjordes totalt 52 000 gratisresor. Resorna har i första hand skett i samband med studier eller jobb. Regionens kostnad för detta blev under den perioden 400 000 kronor. Kostnaden är något som måste vägas in i beslutet om förlängning, konstaterar Alexander Hägg.

– Men mot bakgrund av att nämnden har en total ram på 550-600 miljoner kronor per år så är inte den här summan så jättestor, säger han.