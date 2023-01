Isabelle, 21, från Årsunda söker kärleken i Love Island Sverige

23 januari har Love Island Sverige premiär för sin tredje säsong på Sjuan och TV4 Play. Den första gick hösten 2018, då med Karin Weinacht , tidigare Gefle IF- och Sandvikens IF-spelare med i uppställningen som slutade på en fjärdeplats. Även den andra säsongen från 2019 innehöll lokalkoppling i att Högskolan i Gävle-studenten Mustafa Nihad var med.

Vi når Isabelle Oskarsson tre dagar innan hon ska sätta sig på planet till Dominikanska Republiken där Love Island Sverige spelas in. Hon kommer alltså vara på plats tio dagar innan programmet kablas ut, vilket är ovanligt, oftast är ju reality-serier inspelade långt i förväg. Till den här serien röstar tittarna om vilka som ska dejta och åka ut, i stället för deltagarna (eller produktionen) själva. Det går även att söka till att bli deltagare under programmets gång. Grunden är dock ett klassiskt format - att deltagarna kommer in som singlar vilka ska bilda par. Det vinnande paret åker hem till Sverige med 500 000 kronor.

Isabelle Oskarsson är uppvuxen i Årsunda dit hon också har återvänt nyligen efter en sejour i Göteborg. Hon bodde i Gävle under gymnasietiden men i framtiden blir det förmodligen Stockholm. Hon har merparten av sin släkt i huvudstaden varav en är ingen mindre än kusinen Vanessa Oskarsson som var med i Paradise Hotel 2017.