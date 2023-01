Badplats och kulturmiljö hotad när kraftbolag vill riva ut damm

Anläggningar som inte håller måttet måste anpassas eller skrotas enligt EU:s miljödirektiv. Masugnsdammen byggdes på 1920-talet och spåren av masugnen som fanns där går tillbaka till början av 1700-talet. Per Nilsson har drivit verket sedan början av 1990-talet. Nu har hans bolag Nilsson kraft AB ansökt om att få riva ut verket hos mark- och miljödomstolen.

– Det kostar helt enkelt för mycket för att se till att fiskvägarna blir fria som det krävs och det är ett besvärligt och krångligt ställe dammen ligger på, säger Per Nilsson, Nilsson kraft AB.

– Vi har lämnat in ett yttrande till domstolen om att vi vill att fördämningen ska vara kvar, annars blir det bara en liten åfåra kvar av badplatsen som vi drivit i 50 år. Det här är ett av Ockelbo kommuns allra finaste allmänna bad och det kommer mycket folk hit och badar på sommaren, säger Kenneth Norén.

Per Nilsson och hans Nilsson kraft AB vill riva ut kraftverket vid Masugnsdammen.

– Jag förstår om de vill att någon annan tar över och gräver ur och gör så att själva dammen blir kvar när jag rivit ur verken, men det har jag inget intresse av, säger Per Nilsson.

Men vem som ska betala för att dämma upp Kölsjöån så att vattenspeglen och badplatsen blir klar är oklart. Per Nilsson tänker inte göra mer än lagen kräver av honom.

Masungdammen, och många andra av Nilsson krafts AB:s dammar, måste miljöprövas enligt en nationell plan. Elkrisen har visserligen fått regeringen att lägga fram ett förslag om att tillfälligt stoppa omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften till förmån för elproduktion. Men det gäller inte dem som lämnats in under 2022 och Nilsson kraft AB lämnade in sin ansökan i höstas om att få riva ut vattenkraftverket och dess tillhörande delar. Samt en rad andra verk i Kölsjöån och Testeboån.