Den 10 januari varje år firas den internationella Inner Wheel-dagen över hela världen. Det var den dagen då den första Inner Wheel-klubben för kvinnor bildades i England för 99 år sedan. Hjälpbehovet var stort efter första världskriget. Sandviken Inner Wheel firande i år under två dagar. Den 10:e arrangerade klubben en utflykt till Silvanum i Gävle för att se Lennart Nilssons fotoutställning.