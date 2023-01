ALTERNATIV ROCK Leiah från Gävle har tagit tid på att göra sin återkomst. Fem år närmare bestämt från när de berättade för tidningen att de gjorde musik ihop igen. Att ha is i magen och inte släppa något hafsverk har också visat sig lyckosamt när resultatet avtäcks. Tio låtar varav tre har släppts som singlar tidigare.

Vi som uppskattar Leiah och genren de rör sig inom, bäst beskriven som emotionell alternativrock kanske, har nog alla varsin favoritskiva. De låter rätt olika var för sig. Enkelt uttryckt skulle det kunna gå att argumentera för att de låter mindre punk eller hardcoreanstrukna ju längre in i diskografin de kommer. Bäst skulle jag säga att "Surrounded by seasons" från 2001 är. Där finns tonårsdesperationen som emo-fans vill ha men de har också ett mer utvecklat låtskrivande och leverans på sina instrument. Året efter kom det som nog många hade trott skulle bli det sista albumet "Sound and diversity" som var ännu mer "vanlig" poprock.