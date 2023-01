Charles från Gävle gör låt med en av Sierra Leones största artister

Gävlebördige artisten Charles "C-Joe" Koroma är som tidningens läsare vet bördig från den västafrikanska nationen Sierra Leone. Där har han gjort en hel del väsen av sig, bland annat har hans musik spelats på MTV:s afrikanska variant. Bakom att det blev så stod Kao Denero, en av Sierra Leones största artister, som nu kan ta honom vidare till nästa nivå på popularitetsstegen då de samarbetar på nya singeln "She Badder".

Kao Denero ramlade över C-Joes singel "Love on the dancefloor" under 2021 och bad C-Joe att skicka in den till hans nya initiativ, en nationell spellista med sierraleonsk musik som skulle representera landet på ett bra sätt. Han såg hur strömningen var stor i västvärlden och hade med listan en tanken om att få landets musik att växa och väcka stolthet. Viss likhet kanske kan dras med den nu på sistone uppmärksammade Spotifyspellistan som regeringskanslitet har gjort i samband med Sveriges ordförandeskap för Sveriges EU-ministerråd. Hur det än var antog Kao Denero C-Joes låt till listan som fick stor spridning.