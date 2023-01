Förra året var ett stort år för Söderhamns stora artist Monica Törnell som även har haft mycket med Gävle att göra genom åren. Redan 1962 sjöng hon i Boulognerskogen. 2022 jubilerade hon således dubbelt och valdes in i det celebra sällskapet Swedish music hall of fame. På lördag hyllas hon under en helkväll på Söderhamns Teater.