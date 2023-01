Sandvikensonen Thomas Backman återvänder till hemmaplan med nytt band

2021 fick Thomas Backmans album "When the light is put away" strålande kritik i Gefle Dagblad och året efter kammade han för samma skiva hem Manifestpriset för bästa jazz. Dessutom blev han utsedd till andraplatsen på Orkesterjournalens pris Gyllene Skivan vilken bestäms av jazzkritiker. Onsdag 25 januari spelar Sandvikensonen på hemmaplan igen, på Musikhuset i Gävle.

– Min erfarenhet är att de flesta som kommer och ser mig kan gilla det oavsett musikalisk preferens. Men det är att nå den nya målgruppen som är det knöliga så det hoppas jag att jag kan göra. Sedan är det ju också en väldigt icke-inflationsdriven entréavgift på endast hundra kronor, konstaterar Thomas Backman och lägger till att han inte har spelat där sedan han själv gick på Vasaskolans dåvarande jazzlinje 1997 till 2000.