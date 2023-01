Sniper records-grundare döms för hets mot folkgrupp

Vit makt-skivbolaget Sniper records har enligt grundaren i 40-årsåldern legat i träda sedan den senaste domen om hets mot folkgrupp för ett par år sedan.

Sedan dess har bolagets varulager stått nedpackat i mannens källare.

Under 2020 började han, återigen enligt egen utsago, försöka sälja av varulagret via en nystartad sluten grupp på kommunikationsplattformen Telegram. Tidigare kunder till skivbolaget bjöds in till gruppen via mejl.