Alla olika typer av plastsorter kan inte materialåtervinnas i Sverige i dag. Olika tillsatsämnen i plast både försvårar, fördyrar eller omöjliggör en säker materialåtervinning. När vi pratar om plaståtervinning så är det viktigt att hålla isär två olika kategorier av plast. Å ena sidan plastförpackningar som ligger under Förpackningsinsamlingens (FTI) insamlingsansvar. Å andra sidan all annan plast som inte är plastförpackningar som kommunerna ansvarar för att samla in. Gästrike återvinnare i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun.

När det gäller plasten som visades i tv-inslaget så handlar det om all plast som inte är en plastförpackning som till exempel en pulka eller en trasig trädgårdsstol i plast. Hos oss på Gästrike återvinnare ser vi över möjligheten att på sikt samla in den typen av plastavfall till återvinning från hushållen, men det görs inte i dagsläget. På Gästrike återvinnares återvinningscentraler hänvisar vi därför pulkor och dylikt till containern ”Saker som inte ska återvinnas” som i sin tur skickas vidare till förbränning hos Bollnäs Energi och blir till el och fjärrvärme.

När det gäller förpackningar av plast som du kan lämna på både FTI:s obemannade återvinningsstationer och Gästrike återvinnares bemannade återvinningscentraler samlas de in och körs till Svensk Plaståtervinning för sortering och återvinning. 33 procent av de plastförpackningar som samlades in av FTI via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, återvanns av Svensk Plaståtervinning under 2021. En stor förlust i systemet är redan i hushållens källsortering, där många plastförpackningar felaktigt slängs i soppåsen med restavfall. Om alla plastförpackningar hade sorterats rätt och lämnats till materialåtervinning hade återvinningsgraden varit högre. Svensk Plaståtervinning arbetar för att förbättra återvinningen och Gästrike återvinnare arbetar för att öka sorteringen och insamlingen. Här behöver vi hjälpas åt, från sortering i hushållen via insamling och transport till materialåtervinning, och inte minst att de producenter som tillverkar plastförpackningar gör dem lätta att återvinna. Svensk plaståtervinning har ett mål att nå 55 procent materialåtervinning av plastförpackningar till år 2025.