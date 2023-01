Gävlebördig vann bästa dokumentär på Guldbaggegalan

Det var mellan Ruben Östlunds "Triangle of sadness" och Tarik Salehs "Boy from heaven" striden stod om de mest prestigefyllda priserna under måndagens guldbbagegala på Cirkus i Stockholm. Den förstnämnda vann den tävlingen med råge med hela sex baggar så som bästa film och regi. Konkurrenten Salehs film som är producerad av Gävlebördiga Kristina Åberg fick endast bästa manus, trots att filmen var nominerad i sju kategorier.