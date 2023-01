Gemensam sak mot vindkraft: ”Vi vill visa att vi är eniga”

Det är verkligen som att få en het potatis i händerna på främst politikerna som styr i Sandviken, S-C-L. Den studsar omkring och man inte vet inte riktig vad man ska göra och vart den landar någonstans. Men skruvarna dras åt och snart måste partierna bestämma sig nu när norska Njordr lämnat in en ansökan om att få bygga Galmsjömyran vid gränsen mot Dalarna. Och vilken dag som helst lämnar tyskägda WPD Scandinavia in en ansökan om att få bygga i sydvästra hörnet av Sandvikens kommun där Sandviken, Avesta och Hofors möts.

Oppositionen var inte med på mötet i fullmäktigesalen i stadshuset - men samtliga av KD-SD-M har redan gjort klart att de säger nej till båda parkerna.

– Vi vill att Sandviken utnyttjar det kommunala vetot att säga nej och vi vill visa det med sakliga grunder. Man blir rätt snabbt instoppad i facket som generell motståndare till vindkraft vilket är olyckligt. Men jag upplever att de lyssnade på oss och att vi sakligt och förnuftigt fick framföra våra argument, säger Anders Wiklund.

De båda föreningarna fick en timme var och det var fyra medlemmar från varje med. 24 av de 44 inbjudna politikerna fanns på plats, bland annat kommunalråden Per-Ola Grönberg (L), Maria Persson (C) och Peter Kärnström (S).

Under våren kommer kommunfullmäktige i Sandviken att behöva ta ställning att avvisa eller säga ja till åtminstone Njordrs tillståndsansökan som lämnades in i slutet av förra året. WPD har uppgett till tidningen att de kommer att lämna in sin ansökan för Stormossen någon gång under de närmaste månaderna.