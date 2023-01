Talangen med GIF i blodet: ”Morfar en stor motivation för mig”

Philip Ekman kommer från en släkt med Gefle IF i blodet. Gammelmorfar Arne "Ata" Persson spelade för klubben under 50- och 60-talet och är klubbens tredje bästa målskytt genom tiderna med över 100 mål på drygt 200 matcher, enligt databasen Gefle442. Morfar Per-Arne "Ata" Persson tillhörde klubben under 70-talet och har sen varit tränare i flera klubbar i distriktet. Men smeknamnet är inget han har fått ärva.

– Nej, det stannade hos morfar. Jag har inte sett någon av dem spela förstås men har fått höra massa gamla berättelser från morfar. Han har hjälpt mig väldigt mycket och varit en stor motivation för mig. Han brukar sitta där uppe, säger Philip Ekman och pekar upp mot sektionen över GIF:s avbytarbänk på Gavlevallen.