När amningshjälpen uteblev fick Nova söka hjälp på nätet

Antalet barn som helammas i Gävleborg har minskat från från 2 387 barn under 2004 till 2 068 barn år 2020. Men när Nova Melkersson blev gravid var valet självklart. Hon ville helamma sin bebis.

Bröstmjölk innehåller all näring som barnet behöver under sina första sex månader förutom D-vitamin, enligt 1177.se. Bröstmjölken stärker barnets immunförsvar, och minskar risken för olika sjukdomar som diarré och infektioner i magen och tarmen hos barnet.

Redan i förlossningsbrevet skrev Nova Melkersson in sin önskan om att helamma, vilket förlossningspersonalen noterade. Men strax efter dotterns födelse märkte Nova Melkersson att amningen inte fungerade fullt ut och medan hon fortfarande låg inne på BB bad hon personalen om hjälp.

– Men de kollade bara på mig när jag ammade och sa att det såg fint ut oavsett vem jag bad om hjälp, säger hon.

Till amningsmottagningen kan man vända sig för att få rådgivning och stöd gällande amning eller amningsproblem, oavsett om man väljer att avstå helt från amningen eller som i Novas fall vill helamma.

Men Nova fick inte den hjälp hon sökte och behövde. I stället för att få hjälp med amningen fick hon i all hast lära sig koppmata.

– Vi skulle precis få åka hem från BB och hade packat färdigt väskorna när de i förbifarten sa att vi skulle få lära oss koppmata, och kom in med koppen i handen och stressade igenom momentet.

Eftersom dottern gått ner i vikt sedan födseln var det viktigt att se till att hon fick i sig all näring som ett litet barn behöver. Nova Melkersson och hennes sambo fick order om att de skulle koppmata sin bebis 20 milliliter varannan timme, det vill säga 12 gånger per dygn. Och matningen skulle inte få ta mer än 20 minuter per gång.

– Vi fick ju aldrig sova på två veckor. Vi åkte in varje dag för vägning på amningsmottagningen i nästan två veckor innan bvc tog över.

På amningsmottagningen föreslog man att Nova Melkersson och fästmannen skulle dela på matningen. Men eftersom Nova Melkersson fortfarande kämpade med att få igång amningen och därför ammade lite i anslutning till koppmatningen så kändes inte amningsmottagningens förslag som ett alternativ.