Polisen upplöser enhet efter Tyre Nichols död

Enheten som gick under namnet Scorpion bildades 2021 och bestod av ett 30-tal poliser som hade som uppgift att rikta in sig på våldsamma kriminella i utsatta miljöer. Enheten har varit inaktiv sedan den 7 januari då Nichols greps, och så sent som i fredags sade polischefen Cerelyn “CJ” Davis att hon inte hade några planer på att lägga ned verksamheten.