Bland damerna segrade Alice Ljungberg Tumba-Mälarhöjden OK och här gjorde Linnea Persson Valbo AIF en kanonfin insats när hon knep andraplatsen bland 41 startande. Trea blev Emelie Forslund Kristinehamns OK. Övriga klasser avgjordes som två separata tävlingar. Gästrike-ungdomar som utmärkte sig var: Melker Kjellman OK Hammaren som tog två segrar i H14. I H16 gjorde Oskar Wennberg OK Hammaren två fina lopp som resulterade i två andraplatser. I D14 tog hemmalöparen Annie Lavigne en seger före klubbkompisen Vilda Lundberg och trea blev My Offrell även hon Gävle OK. Andra fina gästrikeinsatser gjordes av: Tobias Stenälv Valbo AIF som vann Motion medelsvår och Sara Hägglund OK Hammaren som blev tvåa i samma klass. Olof Fraenell OK Hammaren blev tvåa i klassen Gubbar (H45).

Läsartext / Karl Olof Borg