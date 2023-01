Gävles studenter väntas gå minus: ”Kommer bli ännu tuffare”

Fakta

Ett genomsnittligt pris per kvadrat i november (Mäklarstatistk) med en lånegrad på 85 procent för en lägenhet på 25 kvadrat. Även om studenten hyr sin bostad räknar vi med att de flesta går back. Amortering med 3 procent och en avgift på 1 700 kronor per månad. Levnadskostnaderna är tagna från Konsumentverket 2023.



Studielån och bidrag på 12 052 kronor per månad (CSN).