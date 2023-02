Publiken: Sekelius och Fjällgren till final

I Melodifestivalklubbens undersökning får Fjällgrens bidrag "Where you are (Sávezan)" 38,1 procent av rösterna. Tone Sekelius "Rhythm of my show" ligger hack i häl med 37,5 procent. Totalt tillfrågades 480 personer ur publiken om vem de vill ska gå vidare från första deltävlingen i Göteborg.