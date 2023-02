När Donald Trump och hans anhang trakasserade Hillary Clinton i valkampanjen 2016 yttrade Michelle Obama i ett tal de klassiska orden: "When they go low, we go high". Hon menade alltså att man ska hålla sig för god för att bete sig lika illa som mobbare och andra knäppskallar. Alltså... Om någon bränner ens flagga ska man inte bränna böcker som svar. Det finns en hel del eländiga kulturer i världen. Vi i Sverige ska inte bete oss illa bara för detta. Det enda vi ska göra är att se till att dessa eländiga kulturer inte får en betydande roll i Sverige. Det gör man genom att bete sig anständigt.