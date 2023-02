Gospelfestival och afterwork – det här händer vecka 6

Skivrelease: James Oliver And The Swedish Tornados - Less is more, Musikhuset, Gävle, 19.00.

ONSDAG 8/2

Klassiskt: Öppen repetition med Gävlesymfonikerna, Gävle Konserthus, 11.00.

Lunchvisning på arabiska: Rapport från evigheten, Konsthallen, Sandviken, 12.30.

Digital handledning i grupp: på Stadsbiblioteket, Gävle, 13-15.

Kreativt skrivande-kurs för unga: på Sätra Bibliotek, 17.00.

"Musik som värmer i vinterns kyla": Vinterljus –Sånger av Benny Andersson, Kristina Lugn, Coldplay med flera. Musiken varvas med dikter och ord. Alva Dalethsson - sång, Anna-Sara Berencreutz – piano och sång samt Sveneric Dahl, textläsning, Björsjökyrkan, Bomhus, 18.00.