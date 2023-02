Kan man inte bara prata för mycket – utan till och med prata sönder sitt liv?

Det menar författaren Dan Lyons, som i senaste Time Magazine skriver en essä – adapterad från den kommande boken “STFU: the power of keeping your mouth shut in an endlessly noisy world” – där han skriver om hur man oftast inte har någonting att vinna på att vara för pratsam och att bästa strategin är att hålla tand för tunga.