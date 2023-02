Så blir TV4:s sändningar från Gävle: ”Hoppas folk kommer”

– De är en stor skillnad mot att sända från studio, där tittar vi bara in i kameror under sändningar, vi har ju ingen publik. Nu får vi träffa folk, det skapas möten och vi kan dela detta tillsammans. Vi hoppas att folk kommer till Stortorget i helgen, det är hela poängen. Annars kunde vi sitta i en studio vartsomhelst.

För att skapa ytterligare stämning under sändningarna har Gävle City bjudit in de lokala matprofilerna Mat och vin by Micke, The Crust och Ockelbo kyckling med sin mat till Stortorget.

– Torget kommer vara fyllt av tält och grillar där det lagas mat så vi hoppas att man inte ska behöva frysa så mycket. Det blir en plats där man kommer kunna sitta och spana, äta, umgås och följa programmen och hyllningsmatchen, säger Emma Svedberg, eventansvarig på Gävle City.