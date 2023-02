Enligt WHO är de huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar kända och om de eliminerades skulle minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, och minst 40 procent av all cancer kunna förebyggas. Läkare bör därför förebygga sjukdomar, inte bara att behandla dem.

Men i dag lägger vi bara cirka tre procent av sjukvårdsbudgeten på prevention. Dessutom läggs ytterst få resurser på näringslära – cirka tolv timmar under läkarutbildning – trots att vi vet att kosten är en viktig orsak till människors hälsoproblem. Det är dags att vi som arbetar inom vården utbildas inom funktionsmedicin och inser dess potential. Våra politiker behöver skjuta till nödvändiga resurser för detta paradigmskifte och i grunden förbättra hälsa och välbefinnande för befolkningen.

För patienterna innebär detta att de kan få hjälp att åtgärda grundorsakerna till sina sjukdomar - inte bara få lindring av symtomen. Likt en GPS för sin hälsa kan funktionsmedicin visa vägen till en långsiktig hälsa och bättre livskvalitet.

Vi föreslår tre konkreta åtgärder för att accelerera paradigmskiftet vi redan är inne i:

1. Skapa en nationell strategi som fastslår riktlinjerna för hur funktionsmedicin ska implementeras och integreras i den nuvarande sjukvården.

2. Inkludera prevention och funktionsmedicin i läkarutbildningen. Vidareutbilda alla läkare som har patientkontakt i nutrition. Dietister skall förstås fortsätta sitt arbete med att ge råd om kost i linje med den snabba kunskapsutvecklingen, men utan ett högre kunnande hos läkarna haltar hela vårdsystemet och patienterna får undermåliga rekommendationer.