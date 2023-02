Så blir 2023 års Gävle Gospelfestival

Gävle Gospelfestival har haft en nästintill obruten svit sedan starten 1999 i Gävle Konserthus. 2021 fick den dock ställas in till följd av pandemin. 2022 var det dags för ett nytt grepp då arrangörerna testade att anordna i mindre skala enkom i Betlehemskyrkan under en dag. Men 2023 är det så åter tid för mängder av gospelsugna, närmare bestämt omkring 300, att åter inta Gävle Konserthus scen under finalkonserten på söndag 12 februari. Generealrepetition och uppladdning är som vanligt i Betlehemskyrkan, dagen innan. Den uppmärksamma märker att det således inte är någon fredag involverad som tidigare år. Ett resultat av att lyssna in deltagarnas reaktioner, måna som projektledarna Anna och Hans Helmerson är om att ständigt förbättra festivalen.