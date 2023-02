Mikael föll för Marina och gick från Grinchen till julfirare

Efter att han brutit upp med sitt ex tappade Mikael Johansson från Gävle både tron på kärleken och lusten att fira högtider. Under flera år identifierade han sig nästan som Grinchen där han satt och undvek all form av julfirande.

Men så kom vändningen. Genom en dejtingapp fick han span på en vacker kvinna i från Skutskär och hoppet om att få älska och att älskas igen återuppstod. Men helt lätt var det inte att nå dit.

– Han hade skrivit till mig några gånger men jag svarade inte, jag tyckte han såg lite läskig ut, säger Marina.