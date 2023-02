Browsing Collection till Sandviken

De hann även med Hoforsrocken 2015 men annars har det varit tunnsått med besök av Skövdebandet. Tills nu på lördag 18 februari då de spelar tillsammans med Takida, Hardcore Superstar och diskjockey Nicke Borg i Göransson Arena. Det hela under flaggen Hammer Bell Tour, som är en passning till en Takida-textrad.

Gruppen blev inkastad bara dagar innan turnén skulle dra i gång, för att i sista stund ersätta Royal Republic. Bara roligt för variationen kanske någon säger, då ju senare nämnda var i samma arena i december 2021 på det som hette Royal Rock Fest.

Vad tänkte du när ni fick frågan?

– Alltså wow! Det var ingen tvekan om att ställa upp. Och om det är ett enda band alla vi i bandet har gemensamt som vi gillar är det Royal Republic. Vi har lyssnat på Hardcore Superstar och Takida sedan vi var små. Så det är en stor ära och skitkul!

Kanske lite för kul till och med då Moa Lenngren på senaste gigget rockade så hårt att hon lyckades trampa i en form av glipa på scenen och landa rätt på knäna, varför hon när vi hörs är på väg till vårdcentralen i Skövde från sin bostad som ligger på vägen mot Mariestad.

– Så det är bara 80 procent rörlighet nu, men show must go on, så är det.

Browsing Collection fick frågan om att vara med i Melodifestivalen redan för många år sedan men tackade ja först i fjol. Deltagandet har enbart varit positivt för bandet har det visat sig, trots att de kom på sjätte plats i sin deltävling. Det har gjort att de nu ligger på bokningsbolag och har management. Många fans har tillkommit och de som redan följde bandet blev ännu lite mer fästa vid gruppen. Men Hammer Bell Tour är på en annan nivå.