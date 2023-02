Anonym menar att ni går i skolan 6-7 timmar per dag. Jag utgår från att du menar lektionstimmar om 45 minuter. Om vi antar att du går i skolan i medeltal 6,5 lektioner per dag, fem dagar per vecka, gör du lektionsbundet studiearbete 6,5 x 45 x 5/60 = 24,38 timmar per vecka (egentligen 24,375, avrundat till 24,38). En full arbetsvecka omfattar 40 h och du har alltså 40-24,38 = 15,62 timmar (15 timmar 37 minuter) till ditt förfogande för hemarbete, oavsett om du kallar det läxläsning eller något annat. Jag har svårt att tänka mig att du spenderar mer tid än detta för skolarbete utanför skolan.

Jag byter så fokus till tonåringen med för mycket fritid. En vecka består av 7 x 24 = 168 timmar. Låt oss optimistiskt säga att du spenderar 40 timmar på skolarbete (skolförlagt + hemarbete) och att du sover åtta timmar per natt, det vill säga 7 x 8 = 56 timmar. Du har då kvar 168-(40 + 56) = 72 timmar per vecka för fritidsverksamhet. Jag medger att det är mycket fritid, och jag har oerhört svårt att tro att signaturen Anonym inte skulle ha tillräckligt med tid att umgås med sina vänner.

Jag kan tänka mig, och det gäller nog er båda, att ni skulle kunna lägga lite mer av er lektionsfria tid på skolarbetet. Och har du tonåring då fortfarande för mycket fritid, kan jag rekommendera att du går ner till biblioteket (Nygatan 25), lånar en bra bok, och läser den. Försök läsa en roman i veckan. Det vidgar vyerna. Det är dessutom gratis!

Ingenjör’n