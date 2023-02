Efter V-kritiken – så försvarar kommunalrådet stödet till Engesbergs trygghetsboende

Tidningen berättade nyligen om trygghetsboendet som efter 17 års kamp blivit verklighet på Norrlandet. Boendet rymmer 33 bostadsrättslägenheter samt gemensamma aktivitetsytor för målgruppen 65 plus.

Förra veckan tog kommunstyrelsen beslut om att bevilja boendet 380 000 kronor per år under åtta år till att anställa en trygghetsvärd. Det finansieras via vinstmedel som kommunen tar ut från Gavlegårdarna till så kallade bostadssociala åtgärder. Men Vänsterpartiet rasar mot beslutet.