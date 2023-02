En motvillig monark som har blivit bekväm

Fakta

Torsdag 23 februari var det meningen att kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia skulle komma till Gävle. I veckan meddelades det att besöket skjuts på framtiden av hälsoskäl och något nytt datum för kungabesöket har inte angetts.

Besöket görs med anledning av att kungen 2023 har suttit 50 år på tronen och under året kommer kungaparet att besöka Sveriges samtliga län. I Gävle kommer kungen bland annat att åka kortege genom centrum, äta lunch på residenset med landshövdingen och kungens besök kommer också att uppmärksammas med bland annat en fotoutställning.



Gävle har genom seklerna haft en rad kungliga besök i staden. Här följer ett urval av dem.



* Gustav III besökte Gävle vintern 1792 i samband med riksdagen i staden. Bara några veckor senare mördades han under en maskeradbal på operan i Stockholm.

* 1819 besökte Karl XIV Johan och kronprins Oscar Gävle med anledning av invigningen av Nybron.

* Oscar II var i Gävle flera gånger, bland annat 1901 för att besöka Gävleutställningen.

* Även hans son, Gustav V, var med under besöket till Gävleutställningen, och Gustav V återkom även han flera gånger till Gävle, exempelvis 1924 vid Hälsinge regementes 300-årsjubileum.

* Gustav VI Adolf har besökt Gävle med anledning av stadens 500-årsfirande 1946. Han har också besökt Furuviksparken och Gävle museum (nu Länsmuseet) vid senare tillfällen. 1972 invigde Gustav VI Adolf utställningen X72, som blev hans sista besök i staden.

* Carl XVI Gustaf kom med drottning Silvia till Gävle under sin Eriksgata 1987, då de bland annat såg den nyrenoverade Gävle Teater. När Gävle 1996 firade 550 år besökte kungaparet också staden. 2012 var kungaparet gäster under symfoniorkesterns jubileumskonsert.

Källa: Gefle Dagblads arkiv