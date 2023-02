Karin lade om sitt liv

Stillhet. Det är en bristvara i en tid när den moderna människan ständigt utsätts för massiva yttre intryck. Hela tiden har vi att hantera ljus, ljud, energier och andras beteenden - digitalt eller i verkliga livet.

– I dagens samhälle är det ännu mer viktigt att vi får vila från intryck, speciellt eftersom vi har de här, säger Karin och viftar med mobilen.

Villa Lilla Lugnet ligger i en avkrok i Hagaström precis intill Gavleån. Nedanför en hög brant strömmar ån svart och för tillfället inte särskilt inbjudande. Men där nere finns en privat badbrygga med en stege rakt ner i vattnet som just här är runt fyra meter djupt. Framför huset breder trädgården ut sig och på den vintertufsiga gräsmattan står växthuset där Karin under sommaren odlar tomater och andra grönsaker. Trädgården är en av hennes ventiler där vardagsstressen får pysa ut och lösas upp under handfast rensande, plockande och vattnande.