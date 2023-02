Tur i oturen att jordbävningen i Turkiet inträffade just nu för Sveriges del. Nu kommer Erdogan få svårt att förklara fuskbyggena för sina väljare, och att husen rasar som korthus i dubbel bemärkelse. Om han inte ställer in valet och flyttar fram det på obestämd tid förstås, vilket troligtvis kommer att ske eftersom han ser till sig själv först? Han kommer antagligen att skriva under Natoavtalet utan krusiduller nu eftersom han fått viktigare saker att tänka på. Utlämnandet av kurder och koranbränningar har hamnat längre ner på prioriteringslistan nu.