Varningen: Många benbrott på grund av halkan – operationer ställs in

På grund av ökningen har planerade operationer behövt ställas in då fler kommit in till akuten på Gävle sjukhus.

– Under måndagen var det ett stort antal patienter som kom in på akuten med benbrott och många av dem väntar ännu på operation. Det gör att vi i dag tisdag är tvungna att ställa in planerade operationer, säger Anette Lund, verksamhetschef ortopedi i Region Gävleborg, i ett pressmeddelande.