Pappa döms för misshandel mot treåring

Barnet har bott hos både sin pappa och mamma som inte längre har en relation eller bor ihop. Misshandeln har skett under tiden som pappan, som är i 30-årsåldern, varit bosatt i Gävle kommun.

Under blöjbyten har pappan tagit tag i sonens arm och dragit ner honom från sängen. Han har också bitit och nypt barnet i kinden, som under tiden var under tre år.

Mamman har varit orolig för hur barnet haft det när pojken varit hemma hos pappan, och uppgett att sonen haft blåmärken eller varit röd om nästan efter han har varit där. När hon försökte fråga mannen om det har han svarat undvikande eller bland annat sagt att sonen ramlat av sig själv.

Bland vittnena finns ytterligare en kvinna som mannen haft en relation med. Enligt henne kunde det vara något slag om dagen, och att barnet fick ont och blev rädd.

Pappan har förnekat brotten, och hävdar att han på ett lekfullt sätt tagit tag i barnets kinder exempelvis. Att mamman och vittnen som finns ”gaddat ihop sig” mot honom.

Han döms för grov fridskränkning till skyddstillsyn.