Ett 90-tal medlemmar hade mött upp och årsmötet inleddes med sång- och musikgruppen. Efter det kom årsmötet som inleddes med en parentation för de 20 medlemmar som gått bort under det gångna året. Verksamhetsberättelsen för 2022 som inledde själva årsmötet konstaterade att två katastrofer skedde under året. En var förstås pandemin, den andra var att föreningens utlovade surströmmingsleverans uteblev så höstens surströmmingsfest måste ställas in.