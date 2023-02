Replik: Härskartekniker hör inte hemma i den politiska debatten

Vi politiker ska granskas och ska tåla mycket i den offentliga såväl som i de politiska debatterna. Men när kritik går från att handla om sak och fokus läggs på att misskreditera individen bakom istället så pratar vi om något annat än politisk kritik. Vi har under många år sett hur debattklimatet i regionfullmäktige försämras tills det förra veckan nådde någon form av kulmen. För den som inte var med i salen utan endast tittade på webbsändningen kanske det inte märks lika tydligt, men för de som var på plats var det häpnadsväckande. För de många nya inom regionpolitiken blev det en chockartad upplevelse och även om vi som varit med ett tag blivit avtrubbade så lämnade det ingen oberörd.

En debatt ska absolut få föras med skärpa och högt i tak. Jag vidhåller mitt tidigare uttalande om att oppositionens roll är att vara tuff och ifrågasätta majoriteten. Men det som skett är att det gått från att ha varit en tuff debatt till ren mobbning av enskilda ledamöter. Även om jag anser att retoriken mot mig slår under bältet så är det inte jag som blir värst ansatt av oppositionen. Att använda härskartekniker så som att medvetet inte veta vad din motståndare heter är ett klassiskt sätt att plocka poäng i debatten men nu har det övergått till att öppet sitta och hånskratta åt den som står i talarstolen, ge pikar i pausen och att fokusera på att förlöjliga den andre parten. Det är inte politisk kritik, det är under all form av kritik.

Det finns inte några andra sammanhang där det här skulle var accepterat. Att dessutom kritisera och förlöjliga den som ställer sig upp och säger ifrån är anmärkningsvärt och svårt att förstå utifrån den värdegrund vi alla ska arbeta efter. Det förstärker det som nu sker inom regionpolitiken.

Jag kommer ta mitt ansvar och göra allt jag kan för att det politiska klimatet ska bli bättre och att vi kan lämna det här låga sättet att föra debatt på bakom oss. Vi ska prata om sakpolitik och hur vi kan göra regionen bättre för oss som bor och verkar här – den debatten ska för all del vara tuff men lämna påhoppen och förlöjligandet utanför den.

Patrik Stenvard (M)

Regionstyrelsens ordförande