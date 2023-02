Det var när Johan Bergqvist började som assistent hos Patrik Vestman 2018 som de kom fram till att de skulle börja sitt musikaliska samarbete, då under namnet Neon Asteroid. Något år tidigare hade Patrik Vestman upptäckt synthwave-genren på Youtube och även börjat skapa den själv. Faktiskt utan någon musikerbakgrund, han har lärt sig själv med hjälp av exempelvis Youtube.

Vestman använder sig av en munjoystick för att ge datorn kommandon, som substitut till en datormus och ett fysiskt tangentbord. Alla synthar och trumljud finns i mjukvaruform i programmet Ableton Live där låtarna kommer till. När tidningen är på besök visar han i realtid hur han först gör trumkompet, sedan på med basslinga och synthar. Allt i 80-talsinspirerad stil med det typiska synthwave-soundet. Men märk väl att de två har skruvat på ljuden så att de inte ska låta alltför förinställda och genretypiska. Efter tio minuter är en låt med arbetsnamnet "Secret Time" klar som i princip skulle kunna släppas, med lite finjustering och mixning. Och just det senare brukar ta mer tid än själva låtgrunden.

Neon Asteroid startade som en retrowave-grupp och många av låtarna var helt instrumentala. Men nu har de gått till ett mer pop- och rock-inspirerat sound med kortare och kärnfullare låtar och har således också valt att byta namn till Dawn FM för att markera den nya ordningen. En av världens största artister The Weeknds senaste album heter just "Dawn FM" men det var inte uttänkt.

Tretton singlar och en ep har de släppt sedan 2018 där "Lingering Dream" har lyckats få nästan 10 000 spelningar för att den har hamnat på olika spellistor. Lite kärlek har de fått från andra i den ganska omfattande scenen också. Favoriterna i amerikansk-danska The Midnight ska ha sagt att de gillade det de hörde bland annat. Men annars har det inte varit så mycket uppmärksamhet de har önskat, vilket förvånar dem.

Hittills har Gävlebon Jörgen Dahlund gästsjungit på två låtar och fler ska det bli. På damfronten har de dock fått vända sig utomlands. På den aktuella singeln "Communication Breakdown" som kommer 24 februari sjunger en kroatisk tjej och på "All die in the end" en amerikanska.

– Vi börjar om från början och vi ska göra det bättre än tidigare nu, säger Patrik Vestman.

– På sociala medier framför allt. Tidigare tänkte vi inte, vi bara släppte. Vi tror det vi gör har potential att nå ut till fler, säger Johan Bergqvist.

Utgivningstakten ska öka nu också. Ett släpp i månaden närmare bestämt.

* Lyssna på Dawn FM i vår spellista på Spotify med lokal musik.