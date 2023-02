"Kvinnor i Gävleborg är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning."

Därför är det med oro TCO konstaterar att föräldraledigheten i Gävleborg är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken.

Här i Gävleborg är kvinnor borta från arbetet i 9,2 månader under ett barns två första år om man ser till betald föräldraledighet. Den siffran stiger till 12,8 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,1 och 2,9 månader. Kvinnor i Gävleborg är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning. Detsamma gäller i landet som helhet.