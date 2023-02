”Jag fick min kulturutbildning på Kafé Spegeln”

Hennes ”Dimensions of Colour” var det första som mötte besökarna i entrén. Designad som en slags labyrint av upptäckarglädje som ändrade form och perspektiv när man gick omkring i den. Eller en stad av hus med fasader och ytor i olika färg.

– Jag har börjat hämta mig, så just nu känns det väldigt bra. Det är första gången jag gör något så stort i Sverige, tidigare har jag jobbat mycket internationellt, framför allt i Italien och Spanien.

Just nu andas hon ut efter två stora mässor i Stockholm. Hon hade uppdrag både på Formexmässan och Furniture Fair. Tekla Evelina Severin från Gävle skapade Formex stora entréutställning på 250 kvadratmeter.

Dimensions of Colour. Tekla Evelina Severin från Gävle skapade årets entréutställning på Formex.

Men hur hittade du in i designbranschen?

– Det var tyvärr inte bara positivt, känslan var att man skulle formas in i en fåra. Men det ingick praktik och jag fick plats på ett arkitektkontor som sedan anställde mig. Där lärde jag mig jättemycket på olika plan, framför allt hur man driver projekt från konceptidé till färdig byggnation. Men också att det finns väldigt rika människor med konformistisk smak och efter ett tag blev jag trött på att jobba så snävt och enformigt med färg och form. Enbart marmor, vitt, grått och beige är inte levande och kreativt. Jag behövde utforska något annat och började göra små stilleben och materialboards för min egen skull, och det var så jag kom in på mitt sätt att jobba.

Hon sökte till Nyckelviksskolan och efter det kom hon in på Konstfack. Där läste hon inredningsarkitektur och möbeldesign, det blev en erfarenhet på olika sätt.

Hon la ut sina bilder på den då nya appen instagram och blev snart kontaktad. Första jobbet som frilans var att fotografera gummiskor åt en kanadensisk tillverkare. Hon hade uppdrag från tre internationella företag när hon bestämde sig för att starta eget men Skatteverket trodde inte att det skulle gå att tjäna pengar på hennes verksamhet.

– Jag mötte mycket motstånd i början men jag kände samtidigt ett starkt inre driv. Jag ville jobba med färgstarka och grafiska bilder, färg är ett så starkt kommunikationsmedel. Jag sökte efter en total enkelhet för att hitta mitt eget formspråk.

Just nu jobbar hon med "Teklan Editions" som innebär unika färgsättningar under eget namn för olika företag som bland annat gör möbler, kakel och pyjamasar. Många etablerade märken vill liva upp sina produkter och hon har bland annat tagit fram nya färger åt Fjällräven. Hon har också färgsatt en hylla åt Montana Furniture i kombinationen lila och vinrött och förnyat hela kök åt den Italienska tillverkaren Very Simple Kitchen med randiga bänksskivor i rosa och vinrött. Den kökskollektion som hon prisades för.