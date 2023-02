Genocide återförenas när Gefle Hårdrocksklubb går i graven

När Genocide lades ner kom Anders Appelquist in i bilden. Han känner vi bland annat från coverbandet Midnight Express och som drivande av musikstudion där Westlund Sound tidigare höll till på Södra Kansligatan. I alla projekt som uppstod post-Genocide fanns även originalbasisten Kenta Fernlund med och trummisen Håkan Åstrand (som senare spelat med Electric Religions). En gemensam faktor för dessa tre och många 60-talister från Gävle var att de pluggade på skolan MI - Musicians Institute i Los Angeles under det sena 80-talet och tidiga 90-talet. Mest känt lokalt exempel är nog Steven Kautzky Andersson. Det må låta exklusivt att plugga på en musikskola i L.A. men det var ingen större match att komma in, bara du kunde betala, förklarar Appelquist som uppskattar att uppemot 200 svenskar gick där varav tio bara från Gävle under hans tid vid skolan.

Anders Appelquist har nämligen suttit i sin studio och pusslat ihop gamla riff och idéer både från sig själv och de andra inblandade, vilka har han spelat in demos till. Dessa ska sedan redan nämnda ursprungs-genocidare och de andra associerade spela in från grunden i studion. Som grädde på moset ska Léo Margarit känd från gruppen Pain Of Salvation lägga trummor på inspelningen. Vi får tjuvlyssna på en demo från 1986 som påminner starkt om Ynqwie Malmsteens ”I'll see the light tonight” - kanske en fingervisning om vad som komma skall.