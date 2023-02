Bara att ställa upp och tacka ja till utmaningen att spela “Nassim” kräver en modig skådespelare. Ännu modigare får Johan Rabaeus vara, som inte ens fått tid att förbereda sig mentalt utan som i sista stund fått rycka in när Marika Lagercrantz – som var planerad att vara skådespelare just i Gävle under denna turné med Riksteatern – fått ställa in på grund av sjukdom.