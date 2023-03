Håkan Hemlin om succé-avancemanget i Melodifestivalen

Som kanske märks av citaten ovan är Håkan Hemlin inte den som lägger ut texten i onödan, även om undantag sker så som i Så mycket bättre när han berättade om sitt missbruk. Oftast är det bandkollegan Mats Wester som står för de längre utläggningarna. Exempel på det har även gått att se under intervjuerna i green room, zonen där de tävlande inväntar resultatet, under tävlingarna. Programledaren Farah Abadi gjorde även en slags metaspaning om detta i lördagens sändning då hon konstaterade att Nordman alltid tyckte allt var "kul". Håkan Hemlin svarade att han ständigt blir påmind om just detta under tävlingarna - att ha kul. Lite av ett tema för Nordmans deltagande det här året således.