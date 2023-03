Idol-Alva sjunger VM-låten: ”Lever lite dubbelliv just nu”

Ett mästerskap kräver ett soundtrack. Det är sen gammalt. Mästerskapet som ska gå i Göransson Arena i mars kommer att ackompanjeras av en riktig dänga – skriven och producerad av en Gävletrio. Anders Appelquist, Mikael Gunnerås samt Anders son Simon Appelquist har tillsammans skrivit låten "One of a Kind".

– Det är så häftigt. Jag lever lite dubbelliv just nu, säger Alva med ett skratt.

Sjunger gör Gävledottern Alva Brodin, 24. Alva tävlade i Idol 2018. Tidningen fick en pratstund med stjärnskottet under inspelningen av musikvideon i Göransson Arena under söndagen.

Efter uttåget ur Idol har musikkarriären legat på is, men chansen att få släppa sin första singel har gett Alva Brodin mersmak. Musiken är trots allt hennes stora passion.

Singeln "One of a Kind" är Alva Brodins första.

Konkurrensen för uppdraget att producera den officiella VM-låten var hård. Flera etablerade jättar i musikbranschen fick lämna plats för Appelquist et al och "One of a Kind".