Intrång av olika företags personal. Angående Brf Kobbens insändare om bland andra ”säkerhetsbolag” inträngande i fastigheterna på Alderholmen och övriga Gävle! Måndag kl 05.00 hittade jag ett paket utanför dörren. Frågan är vem har levererat och hur har de kommit in i fastigheten? Pizzabud springer obehindrat ut och in i fastigheterna medan vi som bor måste ha tagg eller nyckel för att ta i oss in. Lägenhetsinbrotten eskalerar överallt i samhället vilket inte förvånar då alla obskyra företag kommer in i fastigheterna utan de boendes vetskap. Sätt stopp för detta. Vill någon in får de ringa och be om öppning!