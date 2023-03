Michael, 42, pluggar till polis: ”Livserfarenhet kan man inte lära ut”

Det var sambon som fick honom in på polisspåret: "Varför blir du inte polis", sa hon plötsligt en dag. Så på den vägen är det, säger Michael och ler åt minnet.

2019 frågade kompisen David om Michael skulle vara intresserad av att hoppa in som idrottslärare på Hedängsskolan i Storvik. Han trivdes väldigt bra där, men man kan inte jobba som outbildad lärare hur länge som helst. Det blev lite av ett vägskäl.

– Ska jag sätta mig 5,5 år i skolbänken och sen få en halvtaskig lön? För även om jag trivdes bra med att jobba i skolan, med eleverna, så tänkte jag ändå på studieskulderna man skulle dra på sig.

Det var då sambon Marina Leino föreslog polisyrket.

– Utbildningen är 2,5 år så det kändes helt greppbart.

Dessutom kan Michael använda sig av omställningsstödet som staten delar ut.

Intagningsproven på Polishögskolan hade precis sänkts, vilket Michael tyckte var skönt, han ville gärna komma in och börja plugga med en gång. Inte behöva läsa in historia eller matte c.