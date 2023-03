Tobias, 36: ”Att timra är det roligaste som finns”

Istället för en musikkarriär har han under åren samlat på sig erfarenhet från en rad företag. Åtta år som butikssäljare och montör på Ikea följdes av jobb på tapetfabriken Duro.

Under månaden som permitterad kunde han ägna mycket tid åt timringen och när han sedan fick jobb i Nilars batterifabrik på Norrlandet smög sig en tydlig känsla på.

När han kom in på timringsutbildningen vid Sjöviks folkhögskola utanför Avesta hösten 2021 var beslutet enkelt. Han slutade jobba i batterifabriken och tog lån hos CSN för att kunna satsa på drömjobbet.

Under utbildningens gång fick han sitt första jobb via en grupp på Facebook. Uppdraget var att byta ruttna stockar under ett fönster på ett hus som haft en läckande fönsterbräda.