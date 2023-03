Frida tog över trädgårdsbutiken – mitt i renoveringen

Under pandemin pausade Gröna Kullen sin kursverksamhet men nu drar den igång och Frida ser fram emot att hålla bukettskola och olika odlingskurser. Hon vill även ta in externa kreatörer för att hålla föredrag. Hon har redan testat att låta delar av butiken vara galleri där lokala konstnärer ställer ut sina alster bland växtligheten.

Frida Danhard

Ålder: 39

Bor: Hus från 1946 i Bomhus.

Familj: Sambo med Petter Diamant, två döttrar Ester 13 och Vera 9 år.

Företag: Gröna Kullen.

Ledarstil: Inkluderande.

Styrka: Glad, är oftast på bra humör.

Svaghet: Vill mycket på kort tid, är inte så strukturerad som jag skulle vilja.

Gör på fritiden: Umgås med familjen.

Tittar på: Serier, just nu The Last of Us.

Lyssnar på: Mycket men bland andra Susanne Sundfoer och Tallest Man on Earth.

Läser: För lite men ska ta tag i det, inför våren blir det böcker om trädgårdsfakta och näringsämnena i jorden.

Favoritsport: Att dansa.