Konserten inleddes med att fyra trumpetare bjöd på ett traditionellt korum. Gösta Nilssons pampiga "Festspel" stod sedan på programmet som fortsatte med två stycken ur "Svansjön" av Pjotr Tjajkovskij. I en parafras över psalm 190 "Vid dagens slut" inledde Fredrik Edin ett solo på trumpet. Ett par marscher stod på programmet och först ut var "Army of the Nile" komponerad av engelsmannen Kenneth J Alford. "Some die young" komponerad av Lalhe Pourkarim följde innan konserten avslutades med Per Grundströms "Marsch I sommarstaden".