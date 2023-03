Från Idol till egenproducerad platta

Han växte upp i Piteå där han började som trummis vid tre års ålder och höll på med det till 15 års ålder då han plockade upp gitarren. Sedan lärde han sig även klaviatur och i Gävlebandet Midnight Express även bas under Anders Appelquists försorg. Han kom med där sedan han flyttade till Gävle 2014 och har bland annat varit husband under Allsång i Trebo på Hotell Hedåsen i Sandviken. Där spelade han exempelvis med Nordman vilket var en utmaning.

Medan Jens Pääjärvis mamma i dag bor i Hudiksvall, pappan i Luleå och Pääjärvis bokare i Sundsvall, föll det sig mer naturligt för paret att flytta till Gävle där svärföräldrarna finns. Martina Nordström blev nämligen gravid rätt omgående och därför flyttade de ner till Gävle redan 2014 då första barnet föddes. De flyttade då in i Martina Nordströms föräldrahem i Hagaström.

Under åren sedan Idol har Jens Pääjärvi testat på egentligen allt som går att göra professionellt som arbetande musiker utom att vara soloskivartist med ett undantag då han gjorde albumet "This is" med Luleåbolaget Tracksonpeak 2008. Men ett helt egenskrivet, som han dessutom har spelat instrument på, mixat och mastrat - har han inte gjort förrän nu i mars 2023 då hans skiva "Origins" släpptes. Den är starten på något nytt men framför allt ett hjärtebarn för Jens Pääjärvi.