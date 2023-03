Regionen lämnar Sveriges ekokommuner: ”Varken gjort från eller till”

Magnus Svensson (C), regionråd i opposition, har tidigare uttalat sig kritiskt mot utträdet, medan regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M) genmält att Sekom främst är en organisation för kommuner och att man måste väga kostnaden mot vilken nytta ett medlemskap ger.

Men vad har medlemskapet gett regionen, rent konkret?

– Ett nätverks nytta beror på hur man använder det, säger Magnus Svensson, som menar att huvudsyftet med organisationen är att utbyta idéer.

– Att Sverige historiskt varit framgångsrika inom miljöarbete beror inte minst på att vi varit duktiga på att dela information med varandra.

Magnus Svensson (C) har själv inte deltagit som ombud för regionen i Sekom, men har tidigare varit ordförande i Söderhamns ekokommunråd. På frågan om vad kommunen fick med sig från Sekom under den perioden nämner han tips från andra kommuner om hur man minskar matsvinn och ökar andelen lokalproducerat när kommunen köper in livsmedel.

Patrik Stenvard (M) tror inte att att utträdet kommer att göra någon större skillnad för regionens miljöarbete.